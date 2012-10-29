Завтра в Україні йтимуть дощі

30 жовтня в Україні очікується дощова погода: у західних, північних областях дощі пройдуть з мокрим снігом, у більшості центральних, південних областей та на півночі Лівобережжя можливі зливи, на півдні та сході країни окремі грози.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважатиме північний, у східній половині південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 8-13°, в Криму до 17°, вдень 16-21° (на Одещині вночі та вдень 6-11°); на решті території протягом доби 1-6° тепла (у західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі до 1° морозу, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вдень 7-12° тепла).

У Києві та області буде хмарно. Йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла. У м. Києві температура вночі та вдень 3-5° тепла.