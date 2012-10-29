МОЗ майже закінчив процедуру державних закупівель 2012 року

МОЗ України майже закінчив процедуру державних закупівель 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, станом на кінець жовтня 2012 року в Україні проведено процедури державних закупівель медичних препаратів на суму, що становить 96,2% від загального обсягу держфінансування.

У відомстві підкреслили, що економія бюджетних коштів за результатами торгів склала близько 140 млн грн. Ці кошти спрямовані на здійснення додаткових закупівель за найпріоритетнішими напрямками, передусім, вони направлені на додаткове придбання національного переліку життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Зокрема, завдяки економії, за державною програмою «Дитяча онкогематологія» стало можливим збільшити охоплення пацієнтів за деякими препаратами з 27% до 35% від загальної потреби. Завдяки впровадженню чітких вимог до відбору препаратів, 80% дітей із злоякісними новоутвореннями вдалося забезпечити спеціальним лікуванням, наголосили у МОЗ.

У відомстві вважають, що завдяки забезпеченню відкритості процесу держзакупівель і справедливому ставленню до всіх учасників ринку при розміщенні державних замовлень, в 2012 році, порівняно з минулими роками, значно зменшилась кількість скарг, поданих учасниками за тендерними процедурами в органи оскарження. Зокрема, якщо у 2010 році було подано 84 скарги, в 2011 році їх налічувалося 10, то цього року було зафіксовано лише дві.

У МОЗ підкреслили, що відомство підтримує максимальне залучення вітчизняних виробників до участі в державних закупівлях і готове вживати відповідних заходів, в рамках законодавства, щодо закупівель якісних вітчизняних аналогів імпортованої продукції. Реалізація такої підтримки можлива лише за умови внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема, у сфері державних закупівель. У відомстві підкреслили, що у 2012 році у тендерах за державними медичними програмами зросла частка національних виробників - 28,1% від загальної кількості учасників державних закупівель.

Ще одним нововведенням поточного року є впровадження механізму рамкових угод, поінформували у МОЗ, підкресливши, що, як доводить світовий досвід, використання механізму закупівель з рамковим угодами, дозволяє досягти оптимального рівня цін на певні групи товарів і послуг, зменшити тривалість проведення процедур закупівель та зробити їх більш зручними і ефективними.