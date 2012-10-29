Якою буде погода протягом тижня

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, протягом наступного тижня в Україні утримуватиметься доволі прохолодна погода, місцями з дощами та мокрим снігом.

Про це під час брифінгу повідомив директор Гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

За його словами, інших небезпечних гідрометеорологічних явищ не передбачається.

Він також наголосив, що наразі над південно-західними територіями України сформувався незначний атмосферний вихор, який зумовлює в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій областях дощі, а на території Івано-Франківської, Львівської та Житомирської областей – мокрий сніг. Поступово така погода розповсюдиться і на східну частину України.

«До кінця дня у більшості регіонів України пройдуть невеликі дощі, на заході – з мокрим снігом. Завтра дощі з мокрим снігом також будуть спостерігатися практично скрізь. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Найхолодніше буде у західних областях – до +1…+5°С. На півдні доволі тепло +16…+21°С. У центральних областях температура повітря становитиме вдень +7…+12°С», - сказав М.Кульбіда.

За його словами, 31 жовтня - 1 листопада опадів в країні не очікується, температура вночі становитиме близько 0°С, а вдень на заході України +2…+7°С, на півдні +9…+14°С.

2-3 листопада на всій території України температура становитиме вночі +3…+9°С, вдень +7…+13°С, у південних областях до +18°С. 2 листопада в західних областях пройдуть невеликі помірні дощі, 3 листопада дощі очікуються на всій території України, крім східних областей. 4-5 листопада очікується суха погода, температура повітря істотно не зміниться. 6-7 листопада почнеться зміна погодних умов із західних областей. 8 листопада на всій території України пройдуть дощі. Температура вдень буде коливатися в межах +9…+15°С, на півдні до +19°С.