Завтра на півночі та у центрі України - мокрий сніг

Завтра вночі та вранці в Україні, крім західної частини, очікуються невеликі, на Лівобережжі помірні дощі.

У північних та центральних областях дощі подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у східній, а вночі і у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південних, Донецькій та Луганській областях вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Криму вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області у середу вночі невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві вночі невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.