Анемія: симптоми та лікування

Анемія (недокрів`я) - сьогодні досить поширене захворювання в усьому світі. Не є винятком і Україна. Причина її виникнення полягає в нестачі якогось мікроелементу в організмі людини або порушенні деяких процесів життєдіяльності. Приміром, у разі дефіциту вітамінів В9 і В12 діагностують фолієводефіцитну анемію, а в разі гострих кровотеч - постгеморагічну. Розвиток анемії можливий також унаслідок гемолізу еритроцитів (руйнування червоних кров`яних тілець) - гемолітична анемія та неповноцінне кровотворення - гіпопластична анемія. Треба сказати, що перелічені форми анемії зустрічаються досить рідко, чого не скажеш про залізодефіцитну анемію, що виникає внаслідок дефіциту заліза в організмі. У Африці та Південній Америці від цієї хвороби страждає до 70-90% населення, в Європі - близько 40% жінок і 15% чоловіків. Тому доцільно звернути увагу саме на залізодефіцитну анемію.

Залізодефіцитна анемія, як і всі інші анемії, проявляється характерними симптомами: скарги на запаморочення, м`язову слабкість, підвищену втомлюваність при незначних фізичних навантаженнях, посилене серцебиття, задишку при ходьбі, схильність до короткочасної непритаманної особливо у не провітрюваних приміщеннях, підвищену чутливість до холоду тощо. Ще один важливий симптом - зниження рівня гемоглобіну (Нв) в крові, який діагностується під час аналізу крові. У нормі цей показник у жінок має становити не менше 120 г/л, у чоловіків - не менше 130 г/л. Залізо в складі Нв забезпечує транспортування кисню з легенів до клітин. Для забезпечення цього процесу в 1 л крові має міститися близько 500 мг заліза. Щоб підтримувати цю норму, її потрібно поповнювати. Щоденна потреба організму в залізі становить 10-15 мг.

При анемії інколи підвищується частота пульсу та відбувається незначне підвищення температури тіла, яке після відрегулювання показника гемоглобіну нормалізується.

Залізодефіцитна анемія може мати й зовнішні ознаки: блідість обличчя, сухість і злущування шкіри, тріщини в куточках губ, ерозії на слизовій оболонці порожнини рота. У 87% хворих відзначається симптом голубих склер (білкової оболонки очей).

Причинами недокрів`я можуть бути:

- Підвищена втрата заліза внаслідок хронічної кровотечі (геморой, фіброміома матки, ерозія чи виразка травного тракту, збільшені втрати крові під час менструацій у жінок, часті носові кровотечі тощо).

- Підвищена втрата заліза у період росту і дозрівання в юнацькому віці, під час вагітності і годування груддю у жінок, при постійних тяжких фізичних навантаженнях.

- Нестача заліза в раціоні харчування, особливо у разі одноманітного харчування, приміром, молоко, вироби з білого борошна.

- Погіршене всмоктування заліза в травному тракті при хронічному гастриті зі зниженою кислотністю шлункового соку, хронічних запальних процесах в кишечнику, глистяних інвазіях, після резекції шлунка тощо.

Діагноз залізодефіцитної анемії підтверджується повним аналізом крові, який засвідчує про зниження рівня гемоглобіну в крові та зменшення кількості еритроцитів, появу в крові малих і великих еритроцитів, зміну їхньої форми та забарвлення. За зниженням рівня гемоглобіну в крові розрізняють легку ( 110-90 г/л), середньої важкості (90-70 г/л) і важку (нижче 70 г/л) анемію.

Лікуйте анемію мікроелементами та вітамінами.

1. Передусім необхідно ліквідувати причину виникнення залізодефіцитної анемії. Для цього потрібно лікувати хворобу, яка її спричинила: геморой, ентерит, виразкову хворобу, фіброміому матки тощо.

2. Рекомендується поповнювати запаси заліза в організмі за допомогою продуктів харчування, багатих на цей мікроелемент: куряча чи яловича печінка, яловичий язик, м`ясо, риба, буряк, морква або сік із них, боби, соя, яблука, какао, шоколад, городня зелень (петрушка, кріп, селера) тощо.

3. Для швидкої компенсації нестачі заліза потрібно приймати препарати заліза.

4. Препарати заліза добре поєднувати з вітамінами, які теж беруть участь у творенні гемоглобіну в організмі: В6, В9, В12, а також з вітамінами, які сприяють засвоєнню заліза, зокрема з вітаміном С. Існує низка аптечних препаратів, у яких солі заліза комбінуються з аскорбіновою кислотою (вітаміном С): ферроплекс, ферроплект тощо. Деякі препарати заліза містять спеціальний білок мукопротеозу, який захищає слизову оболонку органів травлення від подразнення іонами заліза, або вітамін В9 (гіно-тардиферон). Останній дуже корисний для вагітних, бо запобігає вродженим вадам у дітей. Треба сказати, що препарати тардиферон і гіно-тардиферон рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров`я як еталон для лікування залізодефіцитної анемії. Деякі препарати заліза містять вітамінний комплекс - С, В9, В12: ранферон - 12, феррамін-віта тощо. Найбільш збагачений вітамінами препарат заліза глобірон. Його приймають по 1 таблетці 1 раз на день.

5. Якщо залізодефіцитна анемія зумовлена хронічним гастритом зі зниженою кислотністю шлункового соку або виникла після резекції шлунка, разом з препаратами заліза потрібно приймати засоби, які стимулюють секрецію шлункового соку: настоянку полину гіркого, сік подорожника чи плантаглюцид у гранулах. У зонах, де ґрунти бідні на мікроелемент селен (зазвичай ті само, що і йододефіцитні) варто застосовувати і препарати селену: 50 мкг 2 рази на добу). Поясню для чого: тривалість життя еритроцитів, із загибеллю яких пов`язане зменшення кількості заліза, - 120 днів, а у разі нестачі в організмі мікроелемента селену та вітаміну Е - вдвічі менше (60 днів).

6. Важку форму залізодефіцитної анемії потрібно лікувати в стаціонарі.

7. При перших симптомах залізодефіцитної анемії слід негайно звернутися до лікаря. Вчасне лікування поліпшить самопочуття, загальмує процеси старіння.

Лікуйте причину, а не симптом.

Забагато гемоглобіну - теж погано

Гемоглобін - кров`яний пігмент, який міститься в еритроцитах - один із формених елементів крові. Його біологічне призначення - забезпечувати організм киснем. Саме через гемоглобін кисень із зовнішнього середовища засвоюється організмом, а виводиться вугільна кислота, тобто без гемоглобіну життя для людини стає неможливим.

Звичайно існують фізіологічні норми щодо кількості цього барвника в організмі. Але його зниження або підвищення стосовно цих норм не є хворобою, а лише симптомам певної хвороби. Зазвичай зниження гемоглобіну спостерігається у разі анемії або малокрів`я. А ось підвищення гемоглобіну спостерігається за іншого захворюваннях крові - еритремії. Це хвороба, за якої генетично запрограмоване інтенсивне зростання гемоглобіну. Також гемоглобін має здатність підвищуватися за недостатній кількості кисню в навколишньому середовищі та за деяких хронічних захворювань легень. Тому підвищення гемоглобіну крові як симптом не лікується ані в стаціонарі, ані в домашніх умовах. Потрібно боротися з причиною, що впливає на підвищення рівня гемоглобіну. Крім того, не завжди треба самостійно впливати на рівень гемоглобіну, натомість варто впливати на нормалізацію його утворення в кістковому мозку. Цим займаються лікарі-гематологи і самостійно втручатися в цю систему не можна. Є чимало препаратів, які впливають на утворення гемоглобіну. Але руйнувати його не варто, бо це може лише зашкодити. Тому рекомендувати якісь засоби для зниження гемоглобіну, не знаючи причини, ні в якому разі не можна. Тож насамперед треба звернутися до гематолога, встановити точний діагноз і лікувати хворобу.

Олеся Донченко,



сімейний лікар