Контрастний душ - зміцнює судини й омолоджує шкіру

Контрастний душ - це один із засобів загартування організму для посилення його захисту від застуди та інфекцій дихальних шляхів, а також для тренування серцево-судинної системи та збереження краси шкіри. Він стабілізує діяльність центральної нервової системи, поліпшує самопочуття, настрій і працездатність, дає відчуття бадьорості. Той, хто його регулярно приймає, у декілька разів рідше хворіє на застудні захворювання, стає менш чутливим до перемін погоди, атмосферного тиску та до магнітних бур.

Пояснити дію контрастного душу просто: гаряча вода розширює судини, а холодна - звужує. Завдяки цьому відбувається корисна й ефективна гімнастика для судин. Крім того, ця процедура є прекрасним способом лікування целюліту, підтягування м`язів і підвищення їх тонусу, що особливо важливо для жінок.

Із преси відомо, що багато хто із зірок кіно та естради користуються таким душем для боротьби зі зморшками, збереження краси тіла і обличчя, підвищення тонусу всього організму.

Його особливо рекомендується приймати особам, які страждають на гіпотензію (знижений артеріальний тиск), хронічну втому, геморой.

Головний принцип контрастного душу: поступове збільшення контрастності води і тривалості процедури.

Методика проведення контрастного: почергова подача гарячої та холодної води. З кожним днем гарячу воду робимо дещо гарячішою, а холодну - холоднішою. В перші дні контрастність води змінюють 3-5 разів, а далі (поступово) зміну контрастності води можна збільшувати до 6-10 разів.

Щоб контрастний душ не зашкодив, а приніс тільки користь, потрібно:

1. Процедуру починати з гарячої води, температура якої має бути не нижчою температури тіла, або навіть на кілька градусів вищою. Стійте під гарячою водою доки не зігрієтесь, щоб відчути себе комфортно (це має бути не менше 20-30 секунд).

2. Коли відчули, що зігрілися, переключіть душ на холодну воду, яка в перші дні повинна бути помірно холодною. З кожним днем температуру холодної води знижуйте на 1-2°С, поступово довівши її до 20°С. За кілька днів процес поступового зниження температури води можна продовжити.

3. Тривалість обливання холодною водою має бути у 2-4 рази короткою, ніж тривалість обливання гарячою водою. Що холодніша вода, то має бути короткою тривалість її дії на тіло.

4. У жодному разі не намагайтеся за короткий проміжок часу переходити до найхолоднішої води, особливо який відчуваєте при цьому дискомфорт.

5. Уранці (після зарядки) закінчуйте обливанням холодною водою (для бадьорості), а ввечері - теплою (щоб був ліпшим сон).

Зимою, особливо людям літнього віку, ранковий контрастний душ можна закінчувати обливанням ніг або й усього тіла теплою водою, щоб почуватися комфортніше.

6. Не використовуйте для обличчя дуже холодну і дуже гарячу воду.

7. Не приймайте контрастний душ, якщо у вас є прояви застудного захворювання.

Ольга Пащенко