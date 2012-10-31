Завтра в Україні - від 4° морозу до 19° тепла

У четвер, 1 листопада, по Україні опадів не передбачається, лише вдень в Карпатському регіоні пройде дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 6-11° тепла; в південних областях вночі - 1-6° тепла, вдень - 11-16°; в Криму вночі - 5-10°, вдень - 14-19°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 6-11° тепла.

По м. Києву без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - 0-2° морозу, вдень - 8-10° тепла.