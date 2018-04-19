Що таке хронічний гастрит?

Причинами хвороби є порушення режиму харчування, тривалі проміжки між вживанням їжі, а також їжа всухом`ятку, вживання гарячої і грубої їжі, зловживання спеціями тощо. Розвиткові хвороби сприяють безконтрольний прийом деяких ліків, особливо саліцилатів і глюкокортикоїдів.

Хронічний гастрит розвивається також як ускладнення інших захворювань. У дітей часто буває алергійний гастрит - реакція на певні речовини. Через кілька хвилин або годин після потрапляння в організм алергену дитина стає неспокійною, можливі запаморочення, судомний біль або тяжкість у надчеревній ділянці, гіркота в роті, відрижка, печія, блювання. У разі підозри на харчову алергію рекомендують вести так званий щоденник харчування з метою виявлення харчових продуктів, що спричинюють недугу. Найчастіше алергійні реакції зумовлюють такі продукти: молоко, яйця, риба, шоколад, цитрусові, помідори, мед, суниці, раки, кава тощо.

У хворих на хронічний гастрит спостерігаються погіршення апетиту, відчуття неприємного смаку в роті, відрижка кислим, іноді тухлим, нудота, здуття і буркотіння в животі, схильність до проносу. Біль у животі має тупий, ниючий характер, посилюється після їди, рідше буває гострим, переймоподібним.

З`являються ознаки дефіциту вітамінів, особливо групи В (заїди в куточках рота, злущення шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів). Часто виникає білий або жовто-білий наліт на язиці з відбитками зубів на його бічних поверхнях.

Загальний стан дитини порушується. Захворювання триває довго.

Раціональна дієтотерапія є одним з основних методів лікування хворих на хронічний гастрит.

У період загострення, незалежно від характеру секреторних розладів, провідну роль відіграє принцип щадіння слизової оболонки шлунка. Дитину треба годувати 5 - 6 разів на день невеликими порціями. Продукти ретельно обробляти механічно (готують пюре, слизисті вівсяні, гречані, рисові каші, молочні супи, парові котлети, суфле). Корисні гарбузова каша та м`якуш печеного гарбуза з медом, свіжий сир, сухарі. Готувати страви рекомендують переважно на олії. До дієти долучають пророслу пшеницю. Їжу слід ретельно пережовувати.

Вилучають страви, що подразнюють слизову оболонку, у період загострення - продукти, що містять грубу клітковину, гострі та смажені страви, копчення, прянощі, обмежують кількість солі.

Лікування хворих на алергійний гастрит полягає насамперед у дотриманні відповідної неалергенної дієти. З метою видалення алергенів з організму треба промити шлунок та кишки.

Для ліквідації запальних змін у слизовій оболонці шлунка у разі загострення хронічного гастриту призначають таку суміш:

Квітки бузини чорної - 20 г

Квіткові кошики ромашки лікарської - 20 г

Плоди фенхеля звичайного - 10 г

Суцвіття з приквітками липи серцелистої - 10 г

Трава меліси лікарської -

15 г

Трава м`яти перцевої - 15 г.

Столову ложку суміші залити 200 мл окропу, витримати 10 хв на малому вогні у закритому посуді, настояти 2 год, процідити. Приймати по 1/3 - 1/2 склянки тричі на день через 1 год після їди.

У разі больового синдрому під час хронічного гастриту змішати настоянки кореневища перстачу прямостоячого (15 мл) і трави м`яти перцевої (5 мл). Приймати по 10-20-30 крапель з 50 мл води 3 рази на день (залежно від віку дитини). Дітям грудного віку не давати.

На Поліссі (Овруцький район) у разі хронічного гастриту радять протягом місяця тричі на день жувати по 2-3 листочки подорожника великого, запиваючи водою.

У разі болю в шлунку накладають компреси з гарячих пшеничних висівок, розпареного конопляного або лляного насіння.

Під час загострення гастриту корисні постільні парові ванни.

У старовину у разі гастриту робили повторне промивання шлунка 2% розчином харчової соди для розчинення та видалення слизу, виведення продуктів розпаду їжі тощо.

Ефективний масаж живота (погладжування, розминання, легкий струс ділянки шлунка).

Важливим моментом догляду за дитиною, що хвора на хронічний гастрит, є контроль за дотриманням режиму дня та харчування. Чергування розумових та фізичних навантажень, відпочинку, а отже запобігання виснаженню нервової системи, максимальний емоційний спокій створюють сприятливе тло для лікування хвороби, профілактики її загострення. Дитині слід постійно нагадувати про те, що треба ретельно пережовувати їжу.

У разі хронічного гастриту із секреторною недостатністю слизова оболонка стає тонкою. У хворих зазвичай зменшується маса тіла, з`являється втома, знижується рухова активність. Біль виникає у разі загострення гастриту. У дітей спостерігаються нудота, слинотеча, відчуття тиску в надчеревній ділянці, відрижка повітрям, тухлим, схильність до проносу.

У разі прогресування хвороби приєднуються ознаки вітамінної недостатності: сухість шкіри, кровоточивість ясен, стовщення та почервоніння язика, відбитки зубів на бічних поверхнях язика. Погіршується апетит. Через зниження бактерицидних властивостей шлункового соку виникають токсикоінфекції.

З раціону вилучають продукти, що сприяють посиленню процесів бродіння в кишках (незбиране молоко, виноград), а також ті, що погано перетравлюються (тугоплавкі жири, м`ясо гусей, качок, жирну свинину тощо).

Дієта має бути багатою на вітаміни з обмеженням грубої рослинної клітковини. Зокрема, не використовують сирі овочі та фрукти (з них готують пюре).

Екстрактивні речовини стимулюють продукцію кислоти в шлунку і поліпшують апетит. Хворому дають супи зі свіжим пісним м`ясом, яке треба старанно пережовувати, юшку із свіжої риби, смажені на вершковому маслі пісне м`ясо або рибу. Рекомендують квашену капусту (з кмином), печені яблука кислих сортів, цибулю, часник. Розсіл квашеної капусти стимулює виділення шлункового соку. Його треба пити по 1/4-1/3 склянки перед їдою. У разі зниження кислотності застосовують сік білоголовкової капусти по 30-100 мл тричі на день за 30 хв до їди. Значно посилює секрецію шлункового соку хрін.

Хворим зі зниженою кислотністю шлункового соку рекомендують вживати настій плодів шипшини, буряковий сік, а також перетерті сирі буряки, вівсяну, гречану та рисову каші.

Не слід вживати свіжий хліб, вироби із тіста, жирні сорти м`яса та риби, гострі страви, холодні напої.

У період стійкої ремісії дієту розширюють за рахунок негострих сортів сиру, фруктів та овочів. Корисні сік плодів калини з медом, чорної смородини, свіжі ягоди журавлини, а також 10% водний настій часнику (по 1 чайній - 1 столовій ложці 3 рази на день перед їдою), варена печінка (50 г).

Для посилення секреції шлункового соку на сніданок можна з`їсти яблучно-гарбузове пюре (1:2). До нього додають трохи лимонного соку та меду. Після цього бажано 1,5-2 год не їсти.

У разі зниженої секреції добре пити зелений чай безпосередньо перед їдою 3-4 рази на день (разом до 50 г), їсти мед, запиваючи холодною водою.

У разі гастриту із секреторною недостатністю призначають мінеральні води (миргородську, трускавецьку) по 1/3- 1/2 склянки 3 рази на день за 20 хв до їди.

Стимулюють секреторну функцію шлунка такі збори лікарських трав:

1) сік подорожника великого або суміш подрібнених свіжих листків подорожника з цукром чи медом (1:1). Приймати по 1 чайній -1 десертній ложці 2-3 рази на день за 10 хв до їди;

2) настій трави полину гіркого (1 чайну ложку залити 200 мл окропу, настояти 20 хв, процідити). Приймати по 1 чайній - 1 столовій ложці 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди.

Рекомендують таку суміш:

Трава золототисячнику звичайного - 20 г

Трава рутки лікарської - 40 г

Корені тирличу жовтого -

20 г

Трава деревію звичайного - 20 г

Трава цикорію дикого - 30 г.

Дві столові ложки суміші залити 500 мл води, настояти упродовж ночі. Уранці довести до кипіння, кип`ятити 5-7 хв на малому вогні, процідити. Випити за 5 прийомів: 1/2 склянки натще та по 1/3 склянки 4 рази на день за 20 хв до їди. Доза розрахована для дітей старшого віку, дітям молодшого віку дозу зменшити до 1 склянки на день. Стимулює секреторну функцію шлунка, впливає на тканинний обмін, трофіку і процеси відновлення слизової оболонки шлунка.

У разі гастриту із секреторною недостатністю, що супроводжується погіршенням апетиту, травлення та анемією, рекомендують відвар кореневища з коренями оману високого: 1 столову ложку залити 200 мл теплої води, настояти 1 год, витримати на водяній бані

30 хв, настояти 10 хв, процідити, віддушити. Приймати по 20-70 мл 3 рази на день за

15 хв до їди (доза залежить від віку дитини).

Для дітей молодшого віку можна приготувати таку карамель. Кілька столових ложок цукру нагріти на малому вогні, постійно помішуючи. Коли цукор почне плавитися, додати порошок кореневища оману високого з розрахунку чайна ложка порошку на столову ложку цукру. Масу ретельно перемішати, зняти з вогню і вилити у посудину, попередньо змащену жиром. Вживати по 0,3 - 0,5 г за 20 хв до їди. Тримати в роті до повного розсмоктування.

У разі гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунка головними симптомами є постійний біль та порушення травлення, спостерігаються печія, відрижка кислим, відчуття тиску в надчеревній ділянці, запор, іноді блювання. Апетит не порушується.

Біль зазвичай тупий, ниючий, без чіткої іррадіації. Що вища секреція кислоти в шлунку, то частіше бувають кровотечі, схильність до запору.

У разі цього виду гастриту з дієти вилучають м`ясні, рибні, грибні бульйони, чорний хліб, копченості, консерви, смажені страви, жирні м`ясо та рибу, а також капусту, щавель, шпинат, хрін, цибулю, часник, селеру. Обмежують кількість м`яса, яке є потужним збудником секреції.

Рекомендують вживати молоко, некислу сметану, свіжий сир, некруто зварені яйця, молочні, круп`яні супи, страви з вівса, ячменю, солодкі ягоди і фрукти, киселі й желе. Дуже корисна проросла пшениця.

Що вища кислотність шлунка, то більше треба пити соку моркви або суміш картопляного й морквяного соків (до 100 мл натще). Картопляний сік нейтралізує кислоту. Зниженню кислотності сприяють волоські горіхи. Їх треба з`їдати від 25 до 50 г на добу.

Корисним мед. Його вживають по 30 г за 1,5 год до їди

3 рази на день.

Під час загострення гастриту рекомендують таку страву.

100 г вівсяного борошна залити 1 л окропу, варити 1 год на малому вогні. Коли схолоне, додати 2 столові ложки меду, 1 столову ложку порошку плодів фенхеля звичайного, 2 столові ложки мелених волоських горіхів, трохи солі. Суміш розділити на 3 порції, з`їдати перед їдою. Курс лікування - 7 діб.

Для зниження секреції шлункового соку рекомендують мінеральні води: слов`янську, лужанську, боржомі.

Добру знеболювальну дію виявляють теплові процедури. Тепло сприяє розширенню кровоносних судин, усуває біль.

Окрім засобів комплексного лікування хворих на хронічний гастрит, важливе значення має лікувальна фізкультура. Фізичні вправи зміцнюють черевну стінку, поліпшують секреторну й евакуаторну функції шлунка, його кровопостачання, пришвидшують перебіг процесів відновлення тканин.

Хворі на хронічний гастрит мають бути під диспансерним спостереженням.

Борис Скачко, лікар-фітотерапевт