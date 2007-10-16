Медики: епідемічна ситуація в Україні - звичайний сезонний підйом ГРВІ

Медики характеризують епідемічну ситуацію в Україні як звичайний сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, зокрема, за минулий тиждень захворюваність в Україні на респіраторні інфекції зросла лише на 5%.

В Україні спостерігається звичайний для цієї пори року сезонний підйом захворюваності, спричинений респіраторними вірусами. В жодному з 10 контрольних міст захворюваність на респіраторні інфекції не досягла та не перевищила рівня епідемічних порогів. Грип поки що не діагностовано, зазначили в МОЗ.

В окремих містах навіть спостерігалося незначне спинення захворюваності на ГРВІ (Донецьк, Запоріжжя, Сімферополь та Харків).

Зростання захворюваності серед дітей шкільного віку (7-14 років) становить 5%; серед дітей 3-6 років - 4,7%, до 2 років - 2,3%, додали в МОЗ.