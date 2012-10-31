Епідемпоріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено

Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищений.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ Центральної СЕС МОЗ України за минулий тиждень - 22-28 жовтня 2012 року - показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги в жодному регіоні країни та перебувають у межах межах від 6,7% (Полтавщина) до 65,8% (Кіровоградщина).

Усього за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 172 176 осіб, з них 68,1% становлять діти, госпіталізовано 6 422 особи, з них 79,6 % становили діти до 17 років, підкреслили у Центрі грипу.

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України склав 37,8 на 10 тисяч, що на 4,9% менше, ніж минулого тижня.

Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ в Україні не зареєстровано.

В цілому, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.