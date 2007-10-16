Прогрес призводить до стресів - психологи

Ми живемо в епоху тривоги, викликаної швидкими соціальними змінами. Люди бояться багатьох предметів і явищ, що їх оточують, кажуть психологи.

Політична та економічна нестабільність, незапитаність на роботі, зміна житла, ускладнення стосунків з родичами розхитують нервову систему сучасної людини. Ці страхи часто заважають нам реалізуватись у житті.

З депресіями, розчаруваннями, стресами та образами людина зможе впоратися самотужки.

Психологи радять у скрутний час намалювати картину радості. Якщо ви когось боїтесь – допоможе карикатура на ворога. А от якщо настала апатія до життя, вивести з цього стану зможуть листи до себе.

Нещасну любов можна намалювати, а потім спалити. А зануритися у глибину своєї душі допоможе арт-терапія.

ICTV