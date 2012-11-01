О 13.00 у МОЗ брифінг щодо лікування Тимошенко

Працює міжнародна комісія

О 13.00 відбудеться брифінг першого заступника міністра охорони здоров’я України Раїси Моісеєнко з приводу роботи Міжнародної медичної комісії, що займається лікуванням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, брифінг відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 7. Акредитація представників ЗМІ за телефонами: 253-02-25, 253-69-75.

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