Чому Тимошенко не погоджується на огляд українськими лікарями?

У Міністерстві охорони здоров`я сподіваються, що екс-прем’єр Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування у харківській ЦКЛ «Укрзалізниці», погодиться на огляд українськими фахівцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України, член Міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

Вона повідомила, що після оголошення Ю.Тимошенко голодування та відмови від усіх реабілітаційних процедур, МОЗ через МЗС звертався до німецьких лікарів з клініки «Шаріте» з метою обговорити тактику подальшої реабілітації Ю.Тимошенко.

"Ми б дуже просили, щоб німецькі лікарі прибули до своєї пацієнтки", - підкреслила вона, зауваживши, що на сьогодні німецькі лікарі не визначили дату свого приїзду до Харкова.

Водночас, за словами Р.Моісеєнко, у відповідях німецьких лікарів не було згадки про необхідність припинення реабілітації Ю.Тимошенко. Вона зауважила, що оскільки українські лікарі не можуть безпосередньо оглядати екс-прем’єра, то було б краще, аби рішення про припинення реабілітації приймали німецькі лікарі.

За словами Р.Моісеєнко, враховуючи обставини, було прийнято рішення сформувати медичну комісію та ще раз запропонувати їй допомогу.

"Ми кожен день пропонуємо допомогу, але кожен раз Ю.Тимошенко відмовляється", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

Сьогодні зранку до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові прибули представники Міжнародної медичної комісії у складі фахівців пенітенціарної служби, цієї клініки та харківського обласного управління охорони здоров’я. Представники комісії мають на меті провести обстеження екс-прем’єра Ю.Тимошенко, визначення стану її здоров’я та вироблення рекомендацій щодо подальшого медичного супроводу засудженої за умови відмови від вживання їжі.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте».