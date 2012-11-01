Цього року в Україні після щеплень померло 8 дітей

В Україні діти вмирають після щеплень небезпечною вакциною. З початку року відомо про 8 смертей, розповідають "Гроші".

До програми потрапили внутрішні документи з Мінохорони здоров`я, де описані десятки смертей від щеплень. Виробником препарату є один і той самий харківський завод. Небезпечний препарат, судячи з цих документів, кілька разів забороняли, однак - тимчасово.

В українських ЗМІ постійно з`являються повідомлення про смерть дитини після планового щеплення. І у всіх історій дуже схожий сценарій - батьки кажуть, що виною всьому вакцина, лікарі знаходять інші причини смерті. А в МОЗ офіційно заявляють, що жодного разу вакцинація не ставала причиною смерті.

Маленький Святослав Антонов помер після вакцинації минулого грудня на Луганщині. Лікарі заявили, що розтин виявив менінгіт, і є офіційний документ з цього приводу.

В кінці лютого в Одесі через 5 днів після вакцинації помер півторарічний Симон Бакулін. Медики заявили, що у хлопчика була пухлина на серці.

"Були в нас трагічні випадки, нажаль, коли дитина помирала і вона була в процесі вакцинації. Ми говоримо про те, що це просто співпадіння у часі. Після того, як ми провели ретельне розслідування, всі питання були зняті. Вакцина не винна – абсолютно", - заявив завідуючий сектора імунопрофілактики управління громадського здоров`я МОЗ Сергій Платов.

Після трагічної смерті Симона Бакуліна 24 лютого цього року більше повідомлень про летальні випадки після вакцинації на екрани теленовин не потрапляло. Однак це не означає, що їх не було. Журналістам програмі "Гроші" потрапив в руки унікальний документ - витяг з внутрішньої звітності Міністерства охорони здоров`я. І тут видно, що після вакцинацій смертей значно більше. З початку року на цих сторінках "Гроші" нарахували 8 летальних випадків.

"Це констатація фактів. Ми будемо відверті, що нажаль випадки малюкової смертності трапляються… Якщо у нас трапляється летальний випадок, така серія вакцини призупиняється. До моменту повного розслідування ситуації", - сказав Платов.

ТСН