Чоловіче безпліддя виліковне

Хламідія - один із найпоширеніших мікроорганізмів, що передаються статевим шляхом, - викликає безпліддя не тільки у жінок, але й у чоловіків.

Відомо, що інфекція, яку складно діагностувати, оскільки майже не існує характерних ознак, може призвести до безпліддя у жінок. Іспанські дослідники довели, що мікроорганізм також може знизити якість сперми.

Дослідники перевірили якість сперми у чоловіків, заражених хламідією, які не можуть зачати дітей. Використовуючи нову техніку мікроскопічного аналізу, вони з`ясували, що фрагментація ДНК в сперматозоїдах учасників експерименту в три рази вище, ніж у здорових чоловіків.

Проте іспанські учені не тільки встановили причину безпліддя, але і спробували вилікувати своїх пацієнтів. У чоловіків, що вживали антибіотики впродовж чотирьох місяців, рівень пошкоджень ДНК у сперматозоїдах знизився на 36%.

В період курсу лікування 13% пар зачали дітей, а після вживання антибіотиків - 86% пар.

MIGnews