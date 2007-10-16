Дев’ятеро українських дітей-інвалідів пройшли протезування в США

16 жовтня 2007 року українські діти-інваліди, які протягом двох тижнів перебували на протезуванні в Сполучених Штатах Америки, повернулися на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, в аеропорту «Бориспіль» дітей та супроводжуючих їх осіб зустрічали голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, радник голови Наглядової ради фонду Андрій МИРОШНІЧЕНКО, директор медичного департаменту фонду Віра ПАВЛЮК, батьки дітей, представники посольства США в Україні.

К.ЮЩЕНКО привітала дітей із поверненням і висловила сподівання, що протезування пройшло вдало, а діти гарно відпочили і отримали нові яскраві враження.

Докладніше про перебування маленьких українців у США розповіли експерт департаменту медичних програм Фонду «Україна 3000» Тарас ТКАЧУК, який був координатором поїздки, та завідувач відділенням реконструктивно-пластичної хірургії лікарні «Охматдит» Володимир ФІДЕЛЬСЬКИЙ.

Поїздка українських дітей до Орландо (США) була організована Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» і відбувалася за підтримки американського конгресмена Лінкольна ДІАЗА-БАЛЛАРТА та Кубинської громади США. За цей час спеціалісти компанії «Хангер Ортопедік Груп» виготовили дітям сучасні протези.

Нагадаємо, Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» прийняв рішення допомогти дітям з малозабезпечених та неблагополучних сімей в отриманні якісних протезів. З цією метою фонд організовує поїздку до Орландо двох груп дітей на протезування, яке безкоштовно проводить компанія «Хангер Ортопедік Груп».

До складу першої групи увійшли дев’ять дітей-інвалідів з Дніпропетровської, Чернівецької, Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської, Одеської, Кіровоградської, Хмельницької областей, які потребують протезування верхніх кінцівок.

Діти перебували у США з 1 по 15 жовтня 2007 року.