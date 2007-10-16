МОЗ: Від отруєння грибами в Україні померло 9 осіб

У жовтні в Україні різко зросла кількість отруєнь громадян дикорослими грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на 15 жовтня 2007 р. за неповними оперативними даними зареєстровано 196 випадків отруєнь неїстівними грибами, в тому числі 40 – серед дітей. Померло від отруєння 9 осіб, з них 2 дітей.

Зокрема, в Кіровоградській області постраждало 22 чол., Волинській - 16 чол. (померло 2, з них 1 дитина), Івано-Франківській - 13, Львівській - 14 (6 чол. померло, з них 1 дитина), Черкаській - по 14 чол., Чернівецькій - 11 чол., Чернігівській - 10 чол., м.Київ - 6 чол.

Як свідчать спостереження фахівців, нерідко отруюються грибами й досвідчені грибники. Причому всі постраждалі з упевненістю твердять, що збирали їстівні гриби. Однак, фіксується немало випадків, коли хворі потрапляли до лікарень після споживання голубінок, глив, сироїжок, синяків, парасольок, опеньок тощо.

Найбільше насторожує медиків те, що серед отруєних грибами є діти, навіть однорічного віку, врятувати їх медикам вдається дуже рідко. Також слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх не повинні вживати діти, люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших органів.