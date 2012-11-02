Завтра в Україні утримається мінлива хмарність

Завтра, 3 листопада, в Україні утримається мінлива хмарність та переважно дощова погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометценті.

«Часом дощ, в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями сильний, лише вночі у східних областях, а вдень на Правобережжі без опадів», - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі у Приазов`ї та Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 3-8° тепла, вдень 9-14°, на півночі Лівобережжя 6-11°; у південній частині вночі 7-12°, на узбережжі Криму до 17°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.