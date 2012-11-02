700 тис українців захворіли на грип та ГРВІ за останній місяць

З початку епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, який в Україні розпочинається із 40-го тижня року – з 1 жовтня, захворіли 669 тис. 684 особи, з яких 459 тис. 950 (68,7%) - діти до 17 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу державного санітарного нагляду Санітарно-епідеміологічної служби України Віктор Ляшко.

«Порівнюючи динаміку останніх 5 років, ми відзначаємо, що пік захворюваності на грип та ГРВІ, виключаючи пандемічний сезон 2009-2010 років, припадає на 46-48 тиждень, це перший пік - кінець листопада – початок грудня», - сказав В.Ляшко.

Станом на 43-й тиждень року було госпіталізовано 23 тис. 806 осіб, з яких 19 тис. 70 дітей (80,1%), повідомив він.

Крім того, В.Ляшко зауважив, що наразі важко сказати, чи буде цього року епідемія грипу в Україні. «Але у зв’язку з тим, що змінено два штами вірусу в сезонних вакцинах, ми прогнозуємо значно інтенсивніший епідемічний процес в цьому році, ніж в минулому», - сказав він.

Як повідомлялося, для епідемічного сезону 2012-2013 років прогнозуються штами вірусів Вісконсін, Вікторія та Каліфорнія.