Підписані зміни до законів про загальнообов’язкове соціальне страхування

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила закон «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Шляхом внесення змін до частини п’ятнадцятої зазначеної статті запропоновано відмінити розподіл єдиного соціального внеску за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування відповідно до класів професійного ризику виробництв з урахуванням видів їх економічної діяльності, а також переглянути ставки відрахувань з визначеної законом бази нарахування для бюджетних установ, підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, для найманих працівників, військовослужбовців, державних службовців.

Згідно з документом, сума єдиного внеску (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), розподіляється: на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,0906 відсотка; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 5,7410 відсотка; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,6354 відсотка; на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,5330 відсотка”.

В законі передбачено, що розрахунок розподілу єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.