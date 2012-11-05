СБУ перекрила канал поставок органів для трансплантації

СБУ у ході багатоходової спецоперації викрила та припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили канал торгівлі людьми з метою вилучення у них органів (нирок).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що впродовж 2011-2012 років учасники цієї групи підшукували та вербували малозабезпечених громадян України, організовували їх виїзд за кордон, забезпечивши паспортами і документами, та передавали спільникам для проведення операцій з вилучення нирок.

Операції проводились у медичних центрах Еквадору, Коста-Ріки та Шрі-Ланки, за що донори отримували грошову винагороду у розмірі 10 тис. дол.

Співробітники СБУ 3 листопада затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль» після проходження реєстрації на авіарейс «Київ-Мадрид» організатора цього каналу та двох завербованих ним громадян, 27 та 35-річного мешканців Тернопільської області, яких зловмисник планував переправити до Коста-Ріки з метою хірургічного вилучення у них нирок, повідомили у прес-центрі.

За даними СБУ, 34-річний організатор оборудки, раніше судимий, отримував за кожного донора 2-3 тис. доларів. Встановлено, що він підшукував молодих людей з хорошим здоров’ям, у яких виникли серйозні фінансові проблеми – заборгованість за кредитами, малі діти, відсутність роботи тощо. У ході обшуку в його помешканні у комп’ютері виявлено також результати ретельних медичних обстежень донорів, оплачені зловмисниками.

За попередніми даними, правопорушники встигли переправити таким чином за кордон сімох громадян України.

У ході обшуку в підозрюваного також вилучено значну кількість наркотичної речовини – марихуани.

За матеріалами СБУ, переданими до органів внутрішніх справ, Слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області стосовно організатора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». За цією статтею торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а також вербування та передача людини, вчинені з метою експлуатації (у даному випадку – вилучення органів), з використанням уразливого стану особи карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Організатора каналу затримано в порядку ст. 115 КПК України.

Тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.