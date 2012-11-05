Хто стане реципієнтом гранту Глобального фонду по туберкульозу?

Основним реципієнтом, що забезпечуватиме реалізацію програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» в рамках 2-ї фази гранту 9-го раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «туберкульоз», буде державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, таке рішення було прийнято на черговому засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу під головуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Субреципієнтами гранту під час впровадження програм та заходів Глобального фонду стануть Державна пенітенціарна служба України, Організація оптимальних технологій у сфері охорони здоров’я (PATH) та Товариство Червоного Хреста України.

Разом із обранням реципієнта члени Національної ради затвердили перелік показників програми та запит на 2-гу фазу гранту за компонентом «Туберкульоз», які після доопрацювання та повторного затвердження на засіданні Нацради у грудні буде подано до Секретаріату Глобального фонду.