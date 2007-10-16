В Україні з травня цього року реалізується соціальна програма «Порада лікаря — запорука здоров`я сім`ї, здоров`я нації», направлена на вирішення проблеми дисбактеріозу серед населення України. У її рамках було проведено дослідження, яке виявило, що майже у 80% українців є симптоми дисбактеріозу кишечнику - хворобливий колір шкіри, розлад травлення, нудота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник програми Віктор Ткачук.

Дані дослідження виявили науковий феномен - найменше схильні до дисбактеріозу кияни, народжені в 1986-1987 рр., і жінки, які були вагітні у цей період. Цей факт може докорінно змінити уявлення про наслідки Чорнобильської катастрофи.

Встановити це допомогли лікарі. «Під час реалізації програми було безкоштовно поширено десятки тисяч флаконів вітчизняного препарату для лікування дисбактеріозу. Ми просили лікарів — учасників програми ретельно фіксувати кожну видачу в спеціальній формі-відомості. Таким чином ми фактично підтвердили статистику: рівень захворюваності на дисбактеріоз кишечнику залишається високим. Проте, виявилось, що серед людей, які звернулися по допомогу до лікаря, майже немає народжених в роки аварії на ЧАЕС!» — відзначив Віктор Ткачук.

За його словами, вся статистична інформація буде передана кафедрі мікробіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика для детального вивчення. Завдяки вітчизняним ученим може з`явитися нова методика профілактики і лікування дисбактеріозу.