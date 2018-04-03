Глина не тільки вилікує хворобу і забере інформацію про нею

Ще жінки Стародавнього Єгипту користувалися глиною як косметичним засобом. Відвідувачкам тамтешніх бань пропонували не лише масажі і маски з глини, а й занурювали їх у ванни з рідкою глиною, настояною на травах та ефірних оліях.

Після такої процедури жінки одразу перетворювалися на красунь. Та й Авіценна лікував глиною хворі вени на ногах. У його трактатах зберігся запис: змішати сік лимонів із сірою глиною і прикладати компреси на ноги.

Кнейп радив робити компреси з глини і яблучного оцту для лікування різного роду запальних процесів, зниження температури тіла. А в роки Першої світової війни навіть лікарі німецьких шпиталів використовували глину для лікування ран, які довго не гоїлись, та призначали солдатам суміш глини з гірчицею для профілактики кишкових захворювань.

Серед запорізьких козаків були цілителі, які спеціалізувалися на лікуванні цим загадковим "матеріалом". Їх так і називали - глинюки. Та й самі козаки завжди тримали при собі висушену білу глину як засіб швидкої допомоги.

Та якщо ви вважаєте, що в давнину глину прикладали до обличчя і їли через те, що більше лікуватися було нічим, зважте на досвід сучасних швейцарських санаторіїв, де лікують туберкульоз. Досі там накладають гарячу глиняну пасту на груди хворим і відзначають чудодійну силу старовинної методики лікування.

Наші сучасники дедалі ширше застосовують глину внутрішньо, зокрема для лікування шлунково-кишкових недуг. До того як розпочати курс глинолікування, пацієнту рекомендують принаймні десять днів пити так звані очищувальні чаї, обмежити вживання м`яса, білого хліба, шоколаду. Під час глинолікування вживайте якомога більше моркви, буряку, калини, пийте більше рідини (до їди) з метою "вимивання" адсорбованих глиною шлаків. Особливо цінується "жирна" біла глина, яка не містить домішок піску.

Рецепти приготування глини:

Компреси і аплікації з глини застосовують по-різному. Холодні компреси витягують тепло, гарячі - зігрівають і стимулюють роботу внутрішніх органів. Глина не любить контакту з вогнем, тому гріти її слід на водяній бані. Розводити її водою краще в керамічному посуді, не користуючись металевими предметами. Добре подрібніть глину і додайте теплу воду, щоб вона на 1 см покрила глину. Залиште на годину потім добре вимісіть, як тісто, і накладіть на полотнину шаром від 2,5 до 5 см. Компрес можна використовувати лише один раз. Адже глина вбирає в себе не лише токсини, а й інформацію про хворобу.

Як засвідчили наукові дослідження, глина містить такі мікроелементи, як кремній (від 31 до 41%), алюміній (40-48%), титан (0,47-1,89%), залізо (0,11-0,78%), кальцій (0,05-0,13%), магній (до 0,05%), натрій і калій (0,25-0,85%). Доведено, що глина, яка містить комплекс мікроелементів, може діяти ефективніше за ті ж мінерали, взяті окремо.

Глина має низький рівень радіоактивності і тому показана для лікування тих, хто отримав значну дозу опромінення. Глина чудово очищує воду - вона "зв`язує" токсичні речовини, бактерії і навіть нейтралізує хлор. Словом, глина - справжнє диво, яке подарувала нам природа, і варто знову навчитися користуватися нею для оздоровлення, якщо вже ми забули про її місце на гончарному крузі.

Глина, залежно від місця залягання (глибокого чи поверхневого), буває білою, червоною, бурою, жовтою, зеленою і навіть майже чорною. Від місцезнаходження глини залежить її насиченість мікроелементами, а відтак і вплив на організм. Білу глину можна вживати всередину, а зелену застосовують лише зовнішньо.

Однак у будь-якому разі слід брати свіжу глину, яка містилася що глибше в ґрунті, вона менше або й зовсім не ввібрала в себе відходи промислової діяльності людини. Адже глина - унікальний сорбент. У цьому її основна властивість і перевага над сорбентами хімічного походження. Синтетичні засоби "вимітають" усі бактерії: як патогенні, так і життєво необхідні організму. Глина ж згубно впливає лише на патогенну флору. До того ж вона містить речовини, які сприяють оновленню клітин і прискорюють органічні процеси в організмі.

- Якщо Ви обпеклися, негайно змішайте глину із соком алое і одразу накладіть суміш на опік. Другу порцію суміші покладіть у морозильну камеру, через деякий час змініть компрес, і так робіть доти, доки біль не вщухне.

- При екземах, алергійних висипаннях, нейродерматиті, псоріазі в компреси з глини додають пшеничні висівки і подрібнене насіння льону. Компрес тримають щонайменше 1 годину або й усю ніч.

- Якщо у вас болить голова, запалення носових пазух чи середнього вуха, зробіть теплі аплікації з глини на ділянку шиї на 30 хв. Можна додати сік і цедру лимона.

- У разі хронічної венозної недостатності корисні ванночки з відвару верби (0,5 кг гілок верби варити 30 хв. у 5 л води, трохи охолодити, процідити, додати глини і тримати ноги у ванночці 20-30 хв.). Після цього злегка втерти в ноги часникову олію: 0,5 кг часнику, 500 мл кукурудзяної олії, зберігати не проціджуючи.

- Кашель "виганяють" глиною, змішаною із сухою гірчицею і розведеною в гарячій воді. Теплим розчином змащують груди хворого і литконожні м`язи. Дати хворому чай з липою чи малиною.

- 500 г маслинової олії, 50 г смоли сосни, 50 г ромашки, 20 г розмарину, 10 г календули. Суміш тримати 10 хв. на водяній бані, процідити. Знадобиться для розтирань після ванн з глиною, які рекомендовано приймати хворим на ревматизм, шкірні хвороби, у разі перевтоми, нервових хвороб, а також для омолодження шкіри.

Євген Сивокінь