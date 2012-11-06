Кабмін затвердив проект капітального ремонту клініки “Феофанія”
15:33, 06 листопада 2012Країна
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Кабінет міністрів України затвердив проект капітального ремонту з переоснащенням лікувального корпусу № 3 клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами у Голосіївському районі Києва...Загальна кошторисна вартість будівництва - 465 млн 777,056 тис...
Кабінет міністрів України затвердив проект капітального ремонту з переоснащенням лікувального корпусу № 3 клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами у Голосіївському районі Києва.
Текст відповідного розпорядження № 858-р розміщено на Урядовому порталі.
Проект поданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю “ДМ-Проект” і рекомендований до затвердження державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Мінрегіональногобуду.
Загальна кошторисна вартість будівництва - 465 млн 777,056 тис. грн.
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