Р.Ахметов та І.Крутой відкриють у Кіровограді дитячий будинок родинного типу

У рамках традиційної акції «Рінат Ахметов, Ігор Крутой – дітям!» Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» наприкінці нинішнього року в Кіровограді відкриють дитячий будинок родинного типу.

Як повідомила УНІАН керівник програм і проектів Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Дарина Касьянова, організація реалізує перший в Україні масштабний проект з подолання сирітства, направлений не лише на те, щоб допомогти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, знайти нових батьків, але і в цілому перебудувати систему соціальних установ для таких дітей.

«Дитячі будинки й інтернати давно показали свою неефективність в освіті та адаптації дітей, а на їх утримання держава щороку витрачає мільйони. Ми завжди акцентували увагу на тому, що кожне дитя повинне виховуватися в сім`ї, і активно підтримуємо створення і розвиток національного усиновлення, прийомних сімей, дитячих будинків родинного типу», - каже Дарина Касьянова.

На сайті Фонду www.sirotstvy.net розміщено профайли дітей із Кіровоградської області, які потребують сім’ї. Навесні за сприяння Фонду відомий московський дитячий психолог Людмила Петрановська провела в області навчання для прийомних батьків, як установити взаємини із прийомними дітьми.

У рамках благодійної акції Рінат Ахметов та Ігор Крутой особисто відвідають дитячі будинки і інтернати Кіровоградської області, а також дитячі будинки родинного типу та відкриють ще один такий будинок. Фонд вже підібрав сім`ю, а зараз вибирає будинок, в якому вона житиме разом з прийомними дітьми.

Дарина Касьянова підкреслила, що вибір області не випадковий, адже Кіровоградщина не лише мала батьківщина Ігоря Яковича, а й багато працює у напрямку розвитку родинних форм виховання.