Виробництва дитячого харчування зможуть модернізуватися

Міністерство аграрної політики і продовольства України запропонувало внести зміни до Податкового кодексу з метою надання можливості виробникам дитячого харчування направляти кошти від не оподатковуваного податком прибутку на модернізацію виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропрому з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За його словами, виробники зможуть направляти кошти на придбання сучасного устаткування. «Сьогодні Кабінет міністрів розглянув проект розпорядження про забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва. Зокрема, Міністерство аграрної політики і продовольства запропонувало зміни до Податкового кодексу в частині розширення напрямів використання звільнених від оподаткування коштів. Таким чином, підприємства-виробники дитячого харчування зможуть модернізуватися і розширити випуск продуктів харчування для дітей за рахунок прибутку, звільненого від оподаткування», - зазначив М.Присяжнюк.

Як наголошується у повідомленні міністерства, згідно з чинним законодавством, звільнені від оподаткування кошти підприємств спрямовують на збільшення обсягів виробництва і зниження роздрібних цін на дитяче харчування.

У міністерстві очікують, що це розпорядження допоможе запустити незадіяні потужності галузі і забезпечити український ринок якісним дитячим харчуванням внутрішнього виробництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними одного з найбільших виробників сокової продукції в Україні – Одеського консервного заводу дитячого харчування (ОКЗДХ), частка українських виробників на ринку дитячого харчування продовжує скорочуватися. Зокрема, в сегменті дитячого пюре частка продукції вітчизняного виробництва в загальній структурі ринку становила 46% у 2010 році, а в 2011 році скоротилася до 43%. За підсумками першого півріччя поточного року частка пюре українських виробників становила 38%. Крім того, частка дитячих соків українського виробництва у 2010 році становила 32%, а в 2011 році скоротилася до 30%. У компанії уточнили, що основні імпортери дитячих соків і пюре - це Росія і країни Європи.