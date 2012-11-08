Україну вперше відвідає правнучка Зіґмунда Фрейда

Україну вперше відвідає правнучка засновника психоаналізу Зіґмунда Фрейда Лючія МакАдам Фрейд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 15 листопада Л.Фрейд представить у Львові виставку своїх робіт під назвою «Ігри розуму» в Мистецькій галереї Гері Боумена (Львів, вул. Наливайка, 18). Виставка триватиме до 5 грудня.

Як зазначається у повідомленні, Лючія МакАдам Фрейд народилась у Лондоні, є дочкою відомого британського художника Люс’єна Фрейда, навчалась в Уімбілдонській школі мистецтв, а також у Королівській академічній школі. Лючія виставляла свої роботи в Mayfair Art Club, Mall Galleries, Originals Contemporary Printmaking Show та the Royal Academy Schools. ЇЇ роботи неодноразово продавались на найбільших аукціонах Christies, Bonhams та Sotheby`s.

«Назва «Ігри розуму» має подвійне значення і тому співзвучна зі мною. В буквальному сенсі маються на увазі інтелектуальні ігри так і як шахи чи покер, проте вона має також прихований і глибший зміст - йдеться про ігри, в які люди грають у житті», - розповіла Л.Фрейд.