"Чорнобильці" мають підвищений ризик розвитку лейкемії

Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС мають підвищений ризик розвитку одного з типів раку крові - лейкемії, зокрема, хронічного лімфолейкозу, свідчать результати 20-річного дослідження, оприлюднені у четвер у журналі Environmental Health Perspectives групою учених з США, України і Росії.

Як передає РІА «Новости», група учених з університету Каліфорнії в Сан-Франциско, Національного інституту раку (США) і українського Національного наукового центру радіаційної медицини і російського Біофізичного центру імені Бурназяна простежила за долею 110,7 тисячі ліквідаторів у період з 1986-го по 2006 рік. Виявилось, що число випадків лейкемії серед них більше очікуваного. Зокрема, авторів здивував той факт, що чорнобильці частіше хворіли хронічною лімфоцитарною лейкемією (хронічним лімфолейкозом). Раніше експерти не пов`язували цю хворобу з дією радіації.

У цілому дослідники зафіксували 137 випадків лейкемії за 20 років серед обстежених ліквідаторів і 16% з них пов`язані з дією радіації через Чорнобильську аварію.

Нове дослідження дозволить краще оцінити ризик розвитку раку за низьких доз радіації, що важливе для гірничих робочих, співробітників АЕС і всіх, хто зазнає хронічної дії невисоких доз, а також для тих, хто проходить пов`язані з опромінюванням медичні процедури.

Досі кращі оцінки такої дії були одержані протягом дослідження постраждалих після вибуху атомних бомб в Хіросімі і Нагасакі у 1945 році. Проте ці дані не можна механічно використовувати для оцінки ризику від дії медичного опромінювання - жителі Хіросіми і Нагасакі зазнали дії гамма-випромінювання і потоку нейтронів, тоді як під час комп`ютерної томографії використовується рентгенівське випромінювання.

Перенесення цих даних ускладнене і тому, що жителі Японії значно відрізняються від жителів Європи і США за своїми генетичними особливостями, дієтою і стилем життя. Зокрема, серед японців хронічна лімфоцитарна лейкемія зустрічається у 3% хворих лейкемією, тоді як в Україні її частка становить 40%.

Генетика японців може приховати зростання ризику, говорить провідний автор дослідження Лідія Заблоцька з університету Сан-Франциско, слова якої наводить прес-служба університету.

На думку учених, їх робота допоможе закрити існуючу зараз прогалину, оскільки дози, одержані ліквідаторами у Чорнобилі, опинилися посередині між дією, якої зазнали жертви атомних бомбардувань в Японії, і тією дією, якої зазначають пацієнти під час комп`ютерної томографії.