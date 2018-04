Світу загрожує фінікова лихоманка

Розповсюдження в Бразилії смертельно небезпечної лихоманки Денге набуває масштабів епідемії, вважає міністр охорони здоров`я країни Жозе Гомес Темпорао.

"Це дійсно епідемія - цього року від хвороби померло вже 121 людина", - сказав міністр, відкриваючи в штаті Мінас-Жерайс загальнонаціональну кампанію по боротьбі з лихоманкою Денге.

За даними його відомства, всього за перші дев`ять місяців цього року в Бразилії було зареєстровано 481 тисяч випадків захворювання. Це у півтора рази більше, чим за аналогічний період минулого року.

"Я б сказав, що поки ми програємо цю війну", - уклав міністр охорони здоров`я Бразилії.

Лихоманка Денге, або суглобова лихоманка, або фінікова хвороба, - гостре вірусне захворювання, збудниками якого є комарі Aedes aegypti, і Aedes albopictus. Переносниками інфекції можуть бути хворі люди, мавпи і, можливо, кажани.

Хвороба була завезена до Бразилії в XIX столітті вихідцями з Азії. У 50-і роки завдяки ефективним санітарним заходам її вдалося повністю викоренити, проте в 80-і роки інфекція знову з`явилася на території країни.

Особливий неспокій учених викликає те обставина, що за останні роки комар-збудник смертельно небезпечного захворювання мутував і навчився пристосовуватися не тільки до неприродного місця існування, але і до сучасних інсектицидів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, рівень захворюваності лихоманкою Денге, що різко виріс за останнє десятиліття, дозволяє говорити про загрозу виникнення епідемії в більш ніж 100 країнах світу. У 2005 році Центр по контролю і запобіганню інфекційним захворюванням США (US Center for Diseases Control and Prevention) визнав лихоманку Денге "найнебезпечнішим захворюванням, що передається через укуси комах".

