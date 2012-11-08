Мін’юст, МВС і МОЗ взаємодіятимуть при лікуванні ув‘язнених з ВІЛ

Міністерство юстиції, МВС та Міністерство охорони здоров‘я затвердили порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів щодо спостереження та лікування ВІЛ-позитивних осіб з числа ув‘язнених, затриманих чи арештованих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний спільний наказ підписали міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та віце-прем‘єр-міністр - міністр охорони здоров‘я Раїса Богатирьова.

Порядок розроблено з метою забезпечення диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, а також здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби і проведення антиретровірусної терапії таким особам, що утримуються в установах виконання покарань, ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах та спеціальних приймальниках.

Так, органи внутрішніх справ зобов‘язані забезпечити надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам з числа затриманих, узятих під варту, адмінарештованих із груп ризику (працівники комерційного сексу, споживачі ін’єкційних наркотиків та інші).

Затверджений порядок зобов‘язує працівників органів внутрішніх справ сприяти медичним працівникам у проведенні добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Здійснюватиметься це шляхом конвоювання пацієнта за його згодою до найближчого за місцем розташування закладу охорони здоров’я. Черговий ізолятора зобов‘язаний доповісти про перебування особи, яка потребує отримання антиретровірусної терапії начальника ізолятора, та поінформувати до найближчого за місцем розташування закладу охорони здоров’я про необхідність отримання консультації лікаря-інфекціоніста.

У разі звільнення або переведення затриманих до інших місць утримання керівництво ізоляторів зобов‘язане направити інформацію про необхідність отримання вказаними особами антивірусної терапії та поінформувати найближчий за місцем перебування особи заклад охорони здоров’я.

Адміністрації установ виконання покарань і слідчих ізоляторів затверджений порядок зобов‘язує забезпечити організацію забору крові серед узятих під варту та засуджених, які заповнили форму інформованої згоди на проходження тесту на ВІЛ, а також зобов‘язує призначити відповідальних медичних працівників за здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та створити інфекційні відділення для лікування ВІЛ-інфікованих в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

Адміністрації установ виконання покарань та слідчих ізоляторів інформуватимуть Центри СНІДу про осіб, узятих під варту та засуджених, а також про осіб, що звільняються, в яких виявлена ВІЛ-інфекція. Адміністрації зобов‘язані забезпечувати лікарськими засобами для проведення антиретровірусної терапії осіб, вирок суду щодо яких набрав законної сили, а також забезпечити двомісячним запасом лікарських засобів для проведення антиретровірусної терапії осіб, які її отримують і звільняються з установ виконання покарань.

На органи охорони здоров’я покладено обов‘язок забезпечити міжвідомчу координацію заходів із профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, спецприймальниках, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

Крім того, органи та заклади охорони здоров‘я зобов‘язані надавати необхідну лікувально-профілактичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам, які були звільнені з указаних закладів.