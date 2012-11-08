Стало відомо, якою буде погода на Новий рік

У 2012-му році осінь продовжиться до кінця грудня, тому на Новий рік буде тепло і дощитиме, а свято доведеться зустрічати в гумових чоботях.

Про це в прогнозі «Главреду» розповів народний синоптик Валерій Некрасов.

Це він пояснює продовженням «зсуву сезонів»: літо тривало п`ять місяців (по вересень), осінь буде три місяці (жовтень-грудень), а зима при цьому розпочнеться тільки 11 січня, а до цього часу, про словами фахівця, буде утримуватися типова осіння погода.

У листопаді, за прогнозами Некрасова, буде трохи більше дощів, ніж зазвичай - не 40 мм опадів, а близько 60 мм. Морози почнуться тільки в третій декаді місяця. «І то це будуть не морози, а, скоріше, заморозки. Сильних морозів до нового року не буде - буде типова осіння температура », - уточнив синоптик.

Сніг, на думку фахівця, випаде в грудні, але його буде дуже мало. В основному слід очікувати ожеледиці. «Тобто погода буде гуляти туди-сюди, з мінуса на плюс», - додав він.

«До Нового року краще готувати гумові чоботи, тому що температура буде від -1 до +1 градуса. Не очікуйте красиво фантастичної зимової погоди. Снігу теж не буде, принаймні, до 11 січня, коли зима вступить у свої права і буде тривати аж до травня », - підсумував синоптик.