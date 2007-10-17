Українські аптеки труять українців

У першому півріччі з аптек вилучено 33 найменування неякісних ліків. Українці не застраховані від придбання підробок

33 найменування медичних препаратів 37 серій повинні бути вилучені з обороту – такі розпорядження Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. Перевірки показали, що ці ліки не відповідають вимогам безпеки і ефективності. Більш того: 17 серпня Тендерна палата України обнародувала дані, згідно яким державні тендери по закупівлі ліків в Україні відбуваються з порушеннями. Це означає, що споживачам медичних препаратів ніхто не гарантує якість, навіть якщо пігулки прописані лікарем: будь-які порушення можуть свідчити про підробку ліків.

Сучасний фармацевтичний ринок України налічує близько 16 тис. найменувань медичних препаратів. Точних даних про кількість справжніх і підроблених ліків немає ні в одній країні миру. Проте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, в розвинених країнах відсоток фальсифікату складає близько 10%, досягаючи в третьому світі половини всіх лікарських засобів. Головною відмінністю підроблених ліків ВООЗ називає неправильне маркування. Але для того, щоб розібратися, підробка перед вами чи ні, потрібно точно знати, як виглядає упаковка сьогодення, не фальсифікованих ліків.

«Відрізнити підроблений препарат в польових умовах може тільки медик, який з цим препаратом добре знайомий і може відмітити «незвичайну» поведінку ліків, – говорить терапевт Михайло Пурнинь. – Наприклад, медсестра знає, що зазвичай препарат добре розчиняється у фізіологічному розчині – а на цей раз він розчиняється погано. Або анальгін не гіркий, а кислий – значить, щось не так». Наслідки прийому підробленого препарату можуть бути самими різними – від безрезультатності лікування до смертельних побічних реакцій.

Побічні реакції – одна з основних причин заборони препаратів. «Про обмеження медичного застосування говорять, коли кількість серйозних побічних реакцій перевищує 10%, або коли їх кількість починає швидко зростати, – розповів «24» начальник відділу фармакологічного нагляду Державного фармцентра, професор Олексій Вікторів. – Робоча група, що досліджує препарат, вирішує – обмежити його застосування, заборонити зовсім або внести зміни до інструкції».

У Україні реєстрація побічних ефектів ведеться з 1996 р. – за цей час лікарі повідомили про більш ніж 14 тис. побічних реакцій, як очікуваних, так і спонтанних. Найпоширеніші -–сонливість, головний біль, нудота, сип.

Українські громадяни, втім, готові постояти за себе. «Люди середнього і старшого віку завжди дивляться на термін придатності препарату, його зовнішній вигляд. Навіть якщо купують одні і ті ж краплі кожного тижня, – розповіла «24» аптекар-фармацевт Олена, яка попросила не називати її прізвище. – Що стосується заборонених ліків, то їх список приходить з кожним завезенням, і всі препарати привозять з сертифікатами. Зазвичай фірми-виробники самі забирають заборонений товар». Але якщо порушення не дуже серйозні, то аптекар цілком може і продати ліки. Природно, не повідомляючи покупця про те, що його придбання занесене в «чорний список».

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