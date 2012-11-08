В Україні запроваджено новий проект щодо протидії ВІЛ/СНІДу

В Україні в сфері протидії ВІЛ/СНІДу запроваджено новий проект, який має на меті навчання працівників системи охорони здоров’я та розширення ВІЛ-сервісів.

Як повідомляється на Урядовому порталі, проект реалізовуватиметься зусиллями Міжнародного навчального та освітнього центру здоров’я (I-TECH), Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, а також національним тренінговим центром при Всеукраїнській благодійній організації Час Життя Плюс.

«Головною метою проекту стане підвищення рівня знань працівників лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу у сфері ВІЛ/СНІД. У свою чергу, це дасть можливість суттєво покращити якість і повноту лікувальних послуг для людей, які живуть з ВІЛ в Україні», - повідомила голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна.

Вона також відзначила, що планується розробити та впровадити навчальні програми, здійснити базові та спеціалізовані тренінги як на місцевому, так і регіональному рівнях. Навчання проводитимуться у Києві та у Вінницькій області на базі міжрегіонального тренінгового центру.

Таким чином, проект охопить такі сфери: організація надання АРВ-терапії, лікування опортуністичних інфекцій та супутніх патологій у ВІЛ-інфікованих громадян, лікування ВІЛ-позитивних жінок та дітей, консультування та тестування тощо.