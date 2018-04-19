Фонди Ріната Ахметова і Джоан Роулінг підписали меморандум про співпрацю

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і фонд Lumos (Велика Британія), засновницею якої є письменниця Джоан Роулінг, підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у сфері реформування інтернатної системи.

Як зазначали учасники прес-конференції в УНІАН, мета партнерства - реформування інтернатних установ різних форм у Дніпропетровській області.

За словами директора Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, фонд з травня 2011 року спільно з Дніпропетровською ОДА реалізує проект «Збережемо сім`ю».

«Виконано дуже багато роботи, створено 15 дитячих будинків сімейного типу, закрилися дві інтернатні установи, причому закрилися так, що всі діти з інтернатів пішли у сімейні форми виховання. У багатьох інтернатах істотно скоротилася кількість дітей, які там живуть. Разом з тим, ми розуміли: для того, щоб той процес де-інституалізації, тобто відмови від виховання дітей в інтернатній системі, що почався в Україні ще 2002 року, став незворотним, слід дуже системно підходити до питання. Потрібно перебудувати систему так, щоб вона була націлена на те, що дитина повинна виховуватися в сім`ї, а не в установі. Це доведено всією світовою практикою», - сказав А.Заболотний.

За його словами, інтернатні установи згубно впливають на дітей, на їх долі.

«Для того, щоб перебудувати роботу, ми підписали меморандум партнерських відносин з Lumos. Ця британська організація має великий досвід роботи по всьому світу з реформування інтернатних систем, зміни суті таких установ. Вони повинні підтримувати кризові сім`ї, щоб були центри матері і дитини, коли йдеться про відмову від дитини. Щоб інтернатні установи почали виконувати функції реабілітаційного характеру. Якщо дитина жила в сім`ї у жахливих умовах, вона має одержати спеціалізовану допомогу. Але це не означає, що дитина повинна надовго залишатися в таких установах. Щоб реалізувати цей підхід, ми домовилися, що будуть прораховані економіка, процеси, які потрібні послуги. У вересні наступного року у нас буде «хороша» картинка», - зазначив А.Заболотний.

Він висловив переконання, що державі для цих цілей не потрібно більше грошей, ніж ті, що вона витрачає.

«Просто потрібно ці гроші витрачати розумно. Щоб вони йшли на дитину, на підтримку сім`ї. Держава витрачає величезні гроші на утримання інтернатів. Часто їх потрібно менше, щоб запобігти кризі в сім`ї. Або допомогти сім`ї виховувати дитину», - сказав А.Заболотний.

На його думку, Україна вже готова відмовитися від інтернатної системи, збудувати роботу з кризовими сім`ями, з дітьми.

«Залишилося опрацювати правильні плани і їх реалізувати. Разом з Lumos і обласною владою ми зробимо прекрасний приклад, який зможе узяти потім вся Україна», - підкреслив А.Заболотний.

Виконавчий директор Міжнародної благодійної організації Lumos (Велика Британія) Джоржет Мулхейр зазначила, що місія Lumos - покласти край інтернатній системі в Європі до 2030 року.

«У нас є велика програма, яку ми здійснювали в Болгарії, Чехії, Молдові. Ми проводимо серйозну роботу на рівні Євросоюзу, Єврокомісії у сфері де-інституалізації інтернатної системи. Наші співробітники працювали в цій темі вже понад 20 років. Багато хто вважає, що інтернати допомагають дітям. Але, попри добрі наміри і дуже хороші спонукання людей, які працюють в цій системі, інтернати дуже шкодять дитині», - зазначила Дж.Мулхейр.

Посилаючись на результати досліджень, проведених Lumos, Д.Мулхейр підкреслила, що молоді люди, які виховувалися в інтернатній системі, після того, як виходять з-під цієї опіки, піддаються величезним ризикам.

«Порівняно зі своїми ровесниками, вони вдесятеро частіше залучаються до проституції, в 40 разів частіше здійснюють злочинні дії, в 500 разів частіше здійснюють самогубство. По всьому світу близько 8 мільйонів дітей перебувають в інтернатній системі, і піддаються такій шкоді. Що стосується європейського регіону, ця цифра – близько 1 мільйона дітей. Водночас, менш ніж 5% цих дітей є по-справжньому сиротами. Більшість з них мають живих батьків. Існує в суспільстві тенденція звинувачувати батьків. Основною причиною інституалізації дітей є бідність», - переконана Д.Мулхейр.

За її словами, система утримання дітей в інтернатних установах неймовірно дорого коштує.

«Це застаріла система, що не здатна задовольняти потреби дітей. У багатьох країнах величезні гроші витрачаються на застарілу, неефективну систему, і результати – погані. Якщо люди схильні звинувачувати батьків за те, що їх діти потрапляють до інтернатів, вони також схильні звинувачувати персонал інтернатів за ту шкоду, яка завдається дітям. Але більшість співробітників інтернатних установ є чудовими людьми, які просто працюють у поганій системі», - вважає Д.Мулхейр.

Вона підкреслила, що проблема відмови від інтернатної системи існує не лише в Україні, але й в багатьох країнах світу.

«Проте є такі країни, які повністю відмовилися від інтернатів. Інтернатні установи не можуть забезпечити якісний догляд і турботу дітям. Якщо ми хочемо цю систему поліпшити - ми повинні витратити величезну кількість грошей. Це дуже дорого, якщо ми хочемо забезпечити дуже хороший інституальний догляд», - сказала Д.Мулхейр

У свою чергу, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, підкреслив, що Україна - один із лідерів серед країн, які реформують інтернатну систему.

«Сьогодні для України виховання дитини в сімейних формах виховання, а це - усиновлення, прийомна сім`я, дитячий будинок сімейного типу, вже не є альтернативою. Виховання в сімейних формах для України є основною формою виховання дитини-сироти, дитини, що залишилася без батьківської опіки. Реформа інтернатних установ, або де-інституалізація, незворотна. Це розуміння є у всіх учасників цього процесу», - наголосив Уповноважений.

Він підкреслив, що підтримує проект, започаткований у Дніпропетровській області. За словами Ю.Павленка, він дозволить чітко визначити механізми реформування інтернатної системи, який потрібно упровадити в масштабах усієї країни.

«На сьогодні в інтернатах різних форм виховується близько 50 тисяч дітей. З них 16 тисяч – діти-сироти, діти, залишені без батьківської опіки. Решта дітей мають батьків, які не позбавлені батьківських прав, але направили свою дитину на навчання і виховання до інтернату або через тяжкий матеріальний стан, або унаслідок певних особливостей психічного, фізичного розвитку. Тому реформування повинно відбуватися в інтернатах різного типу», - зазначив Ю.Павленко.

*** Lumos (http://www.lumos.org.uk/) – міжнародна неурядова організація, заснована автором Дж. К. Роулінг у 2005 році. Місія Lumos – покласти край системній інституалізації дітей з неблагополучних сімей у Європі. Фонд добивається цього двома шляхами: на політичному рівні, співпрацюючи з такими впливовими організаціями, як Європейська Комісія, національні уряди і місцеві органи влади, для прискорення і поліпшення якості реформ у сфері охорони здоров`я, освіти і соціального захисту дітей; і на практичному рівні, показуючи за допомогою пілотних проектів, що сімейне виховання в місцевому співтоваристві є кращим варіантом опіки дітей.

Благодійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» (www.fdu.org.ua) – неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; упроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні і за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культура, адресна допомога. Засновник – Рінат Ахметов.