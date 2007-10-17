У Києві проходить IV Конгрес педіатрів України

Сьогодні у Києві в Будинку кіно урочисто відкрився IV Конгрес педіатрів України «Сучасні проблеми клінічної педіатрії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», у церемонії відкриття взяли участь голова Наглядової ради фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, міністр охорони здоров’я України Юрій ГАЙДАЄВ, президент Академії медичних наук України, академік НАН і АМН України Олександр ВОЗІАНОВ, президент Асоціації педіатрів України Юрій АНТИПКІН, голова Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України V скликання Тетяна БАХТЄЄВА, ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Віталій МОСКАЛЕНКО, начальник відділу охорони здоров’я матері та дитини Міністерства охорони здоров’я Валентина ПЕДАН.

Конгрес проходитиме 17-19 жовтня, у ньому беруть участь лікарі-педіатри з усіх областей України.

Науковою програмою Конгресу передбачено лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах та семінарах.

У своєму виступі К.ЮЩЕНКО подякувала делегатам за те, що минулого року Конгрес підтримав проект фонду «Україна 3000» зі створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього.

Президент Асоціації педіатрів України Ю.АНТИПКІН вручив К.ЮЩЕНКО посвідчення почесного члена Асоціації педіатрів України.