Агресивні діти виростають у слабохарактерних батьків

Батьки повинні в перші роки життя дитини викорінювати в неї відчуття агресії. Так вважає професор педіатрії, психіатрії і психології Річард Тремблі з університету Монреаля Канади. На думку дослідника, якщо пустити дитячу агресію на самоплив і не звертати на неї уваги в ранньому віці, то, подорослішавши, дитина буде ще більш агресивна, ніж раніше. Учений зачитав свою доповідь на зборах лондонського Королівського товариства.

На думку Тремблі, діти найбільш агресивні з 18-го по 24-ий місяці після народження. Проте, справжні прояви жорстокості можуть виявитися з 9-ти місяців до 4-х років. У цей період, відзначає дослідник, дуже важлива виховна роль батьків. Адже саме від них більшою мірою залежить, якою людиною виросте їх дитина. Тому в цьому ранньому віці необхідно присікати в своєму чаді пориви гніву і злості.

За словами психіатра, у батьків, які не стримували агресію дитини впродовж перших років життя, зростали жорстокіші і цинічніші діти. Надалі, будучи вже дорослими, вони ставали наркоманами або алкоголіками. Варто відзначити, що у жінок, які курять під час вагітності, вірогідність народити агресивну дитину дуже велика.

Діти стають злими і через соціальні причини. Пік дитячої агресії відзначено в сім`ях з низькими доходами батьків, поганими стосунками в сім`ї. До того ж, якщо дитина народилася недоношеною або ж його мати в дитячі роки поводилася антисоціально, тобто великий ризик, що немовля, буде в підсумку жорстоким.

Раніше вчені так само працювали над цією проблемою. Їхні дослідження довели, що агресивна і жорстока поведінка людей і тварин перш за все пов`язана з низьким вмістом в їхньому мозку серотоніна – речовини, яка контролює апетит, сон, настрій та емоції людини. А також практично був відсутній моноамінний інгібітор оксидази. Проте було доведено, що при правильному вихованні кількісні показники цих речовин вирівнюються і дитина стає спокійною і врівноваженою.

Варто відзначити, що агресія – це реакція на зрив якоїсь діяльності, планів, на обмеження, заборони або несподівані труднощі. Найбільш схильні до неї маленькі діти, чия нервова система ще формується. Виявити ознаки жорстокості дуже просто. Спочатку вона виражається в дуже гучному грудному плачі. У пізнішому віці агресія стає формою протесту дитини, як відповідь на поведінку батьків. При тому не можна поступатися дітям, що маніпулюють батьками за допомогою криків і плачу. Інакше це увійде до звички малюка. Але й кричати на дитину не варто, оскільки це викличе нову хвилю агресії.

newsland.ru