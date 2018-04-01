Лікувальні властивості яєчної шкаралупи

Лікувальні властивості яєчної шкаралупи

16:53, 17 жовтня 2007
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Біохімічний склад яєчної шкаралупи подібний до складу кісток та зубів людини, крім того, вона - чудовий засіб для виведення радіонуклідів...

 

Куряча яєчна шкаралупа має різноманітне практичне застосування. Садівники і городники використовують її як ефективну мікроелементну добавку в ґрунт. Існує спосіб відбілювання білизни за допомогою яєчної шкаралупи. Її додають у воду, призначену для кип`ятіння білизни. Але це не все і не головне.

У стародавніх лікарських порадниках у складі багатьох цілющих сумішей згадуються як компоненти курячі яйця разом зі шкаралупою або сама шкаралупа. Угорський лікар Кромпехер та група медиків і біологів зацікавилися корисними для здоров`я властивостями шкаралупи курячих яєць. Понад 10-річні дослідження виявили, що яєчна шкаралупа - ідеальне джерело кальцію, який легко засвоюється організмом.

Шкаралупа курячих яєць, яка на 90% складається з карбонату кальцію, засвоюється досить легко. До того ж вона містить усі потрібні для організму мікроелементи: мідь, фтор, залізо, марганець, молібден, фосфор, сірку, цинк, кремній та інші - усього 27! Біохімічний склад яєчної шкаралупи подібний до складу кісток та зубів людини, крім того, вона - чудовий засіб для виведення радіонуклідів і може ефективно використовуватися в осередках радіоактивного зараження, тому що перешкоджає нагромадженню в кістковому мозку стронцію-90. Введення в їжу подрібненої шкаралупи курячих яєць виявило її високу терапевтичну активність і відсутність будь-якого побічного впливу, у тому числі бактеріального зараження. Цього не можна сказати про шкаралупу качиних яєць, котра часто буває інфікована і для застосування не придатна. Особливо корисна шкаралупа курячих яєць маленьким дітям, починаючи від року, адже в їхньому організмі процеси утворення кісткової тканини йдуть найінтенсивніше і потребують безперебійного надходження кальцію. На основі своїх досліджень лікар Кромпехер дає такі рекомендації:

-  обов`язкова шкаралупова профілактика в період вагітності;

-  надзвичайно бажана для дітей від 1 до 6 років;

-  бажана в підлітковому і юнацькому віці (до 19-20 р.);

-  профілактика двічі на рік корисна для дорослих з метою запобігання захворюванням хребта, карієсу зубів і остеопорозу.

Методика застосування шкаралупи курячих яєць дуже проста. Яйця попередньо миють теплою водою з милом, добре обполіскують. У більшості випадків шкаралупа не потребує спеціальної стерилізації. Готуючи маленьких дітей, слід на 5 хвилин поміщати її у киплячу воду. Шкаралупа від яєць, зварених вкруту, також активна, разом з тим вона цілком готова до використання, пройшовши стерилізацію в процесі варіння. Дозування - від 1,5 до 3 грамів щодня, залежно від віку. Розтирати на порошок шкаралупу ліпше в ступці: помічено, у разі використання кавомолки препарат втрачає деякі активні властивості. Їсти найліпше вранці - з сиром або кашами. В аптеках західних країн порошок зі шкаралупи курячих яєць продається з 1970 року.

У маленьких дітей дуже часто спостерігається діатез алергійного походження, який завдає батькам чималого клопоту. Візьміть на замітку стародавній рецепт, опублікований у книзі І.П.Неумивакіна і Л.С.Неумивакіної "Здоров`я у ваших руках". Свіже яйце відварити вкруту, зняти шкаралупу, ретельно видалити всередині плівку. Шкаралупу підсушити протягом 2-3 годин (не на вогні і не під прямими сонячними променями) і подрібнити у порцеляновій ступці на пудру. Дитині від 6 місяців до 1 року дають пудру на кінчику ножа, від 1 до 3 років у два рази більше. У 5-7 років - уже половину подрібненої шкаралупи. Перед тим як давати дитині порошок, видавіть у нього кілька крапель лимонного соку, хімічні реакції, які відбудуться внаслідок цього, перетворять речовини, що містяться в шкаралупі, на добре засвоювані організмом сполуки. Вживати щодня від одного до кількох місяців. Метод абсолютно нешкідливий. Як наслідок, дитина згодом не реагуватиме на ті продукти, які раніше спричиняли діатез.

Ольга Пащенко

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