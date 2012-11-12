В Україні з 15 листопада стане ще прохолодніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

Він констатував, що в ніч з 11 на 12 листопада в Україні стало прохолодніше. Зокрема, за словами М.Кульбіди, на Сході та в Центрі України, а також частково на Півночі та Півдні вночі температура знизилась до мінус 5 – мінус 1 градусів за Цельсієм, а в Луганській області була зафіксована температура від мінус 11 до мінус 6 градусів за Цельсієм.

Директор гідрометцентру повідомив, що 13-14 листопада по території України з Північного Заходу на Південний Схід очікується проходження атмосферного фронту, що зумовить невеликі дощі. При цьому температура повітря вдень залишатиметься вище нуля, а вночі опуститься до нуля градусів за Цельсієм.

Разом з тим, з 15 листопада синоптики очікують ще більше похолодання: температура повітря в середньому вночі знизиться до мінус 5 градусів за Цельсієм, а на Сході та Півночі країни досягне мінус 8 - мінус 6 градусів. Опади у ці дні не прогнозуються, отже, за словами М.Кульбіди, появи сніжного покрову поки не буде.

Загалом директор Укргідрометцентру прогнозує, що протягом наступних двох тижнів температура в Україні поступово знижуватиметься. За його словами, зранку буде морозна погода, а вдень температура підвищуватиметься.