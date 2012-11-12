Завтра в деяких регіонах України йтиме дощ

У вівторок, 13 листопада, по Україні буде хмарно з проясненнями, у західних, вранці та вдень - у північних, центральних та Харківській областях йтиме дощ; на решті території - без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с; в Криму та Приазов`ї північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі - 2-7°, узбережжі морів - до 10° тепла, у східних, місцями в південних областях та в Карпатах 5-0° морозу; вдень - 5-10° тепла, у південній частині - 11-15°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень - дощ. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.

У Києві вночі без опадів, вранці та вдень - дощ. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - 7-9°.