Освіжувачі повітря небезпечні для життя

Щотижневе прибирання будинку з використанням сучасних мийних засобів може привести до розвитку астми.

Дослідження іспанських учених, у якому брало участь понад 3 500 осіб, виявило, що використання мийних засобів, які розпилюються, а також освіжувачів повітря, хоч би раз в тиждень, може привести до розвитку астми. Ризик появи цього захворювання збільшується з частотою використання таких мийних засобів.

Найнебезпечнішими для дихальних шляхів людини є освіжувачі повітря та мийні засоби, що розпилюються для скла та меблів .

Кожен сьомий дорослий астматик одержав це захворювання із-за використання при застосуванні цих мийних засобів.

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