З 1 листопада медики почнуть масово звільнятися

Якщо співробітникам медичних установ Фінляндії не вдасться досягти угоди за умовами оплати праці з своїми працедавцями, то близько 13 тисяч медиків обіцяють звільнитися за власним бажанням вже з 1 листопада.

"Дуже сумно, що співробітники медичних установ вимушені відстоювати свої права таким радикальним способом", - сказала голова профспілки Джана Лаїтінен-Песола. Понад 12 тисяч осіб вже підписали офіційні папери про звільнення за власним бажанням у наступному місяці.

За її словами, масові звільнення, якими загрожують медики, приведуть до руйнування всієї системи медичного забезпечення країни.

Головні вимоги медпрацівників - збільшення заробітної плати на 24% протягом двох років, а також обмеження по найму медперсоналу з тих, що межують з Фінляндією Швеції і Норвегії.

Переговори між представниками профспілки медиків Фінляндії і їх працедавцями були перервані у середині минулого місяця, і не принесли жодних результатів. Другий раунд переговорів почався у понеділок пополудні.

http://РИА Новости