В Україні - з нагоди Всесвітнього дня діабету 14 листопада - розпочався Всеукраїнський тиждень профілактики діабету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

У рамках тижня передбачається на базі поліклінік обласних лікарень та у 10 центральних районних поліклініках Києва надання можливості всім охочим безкоштовно виміряти артеріальний тиск і рівень глюкози у крові, пройти скринінг-обстеження, консультації ендокринологів про запобігання діабету та спосіб життя з цією хворобою, проведення лекцій лікарів і психологів для батьків дітей, хворих на діабет; міжнародна спеціалізована виставка «Життя без влади діабету», інформаційні та діагностичні заходи в Українському домі, а також засідання Координаційної ради з питань виконання комплексної програми.

У МОЗ наголосили, що за останні 11 років поширеність ЦД в Україні стрімко зросла – з 1,8 до 2,8%, зокрема, зростає поширеність ЦД (І і ІІ типу) серед дітей та підлітків.

Водночас у країнах Європи поширеність цукрового діабету значно вища: у Німеччині – 10,2%, Швеції – 7,3%, Франції – 6,2%, Іспанії – 9,9%.

У МОЗ нагадали, що у 2009 році було затверджено державну цільову програму «Цукровий діабет» на 2009 – 2013 роки, якою визначено основні заходи щодо поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Одним із основних досягнень програми стало вирішення проблеми базового забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет за рахунок вітчизняного виробника. Зокрема, у рамках реалізації програми: забезпеченння інсуліном становить 100%; забезпечення пероральними цукрознижуючими препаратами за кошти місцевих бюджетів сягає 50% в різних регіонах України; забезпечення дітей віком до 18 років глюкагоном – 90%; тестуючими засобами для глюкометрів – 100%; забезпечення вагітних хворих на цукровий діабет тестуючими засобами для глюкометрів – 100%; забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів – 100%.

З метою підвищення рівня надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет функціонують 87 кабінетів «Діабетична стопа», для реабілітації хворих по регіонах України працюють 332 Школи соціальної адаптації та психологічної підтримки людей з діабетом.

У МОЗ підкреслили, що надважливим є свідоме ставлення громадян до профілактики діабету. Зокрема, дотримання основ здорового способу життя: відмова від шкідливих звичок, збалансоване харчування, контроль ваги тіла, а також щорічний аналіз крові «на цукор» та обов’язкове звернення до лікаря у разі погіршення стану здоров’я.

Довідка УНІАН. Цукровий діабет – одна з провідних медико-соціальних проблем. Мільйони людей в усіх країнах страждають на це захворювання. Воно посідає третє місце у світі за поширенням після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

ВООЗ визнала ЦД неінфекційною епідемією XXI століття. За даними організації, у світі зареєстровано 175 млн хворих на діабет, а у 2025 році їх буде вже 340 млн.