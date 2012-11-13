Сьогодні - повне сонячне затемнення

Єдине цього року повне сонячне затемнення наступить на Землі сьогодні - смуга місячної тіні пройде через весь Тихий океан, але на суші спостерігати повну фазу затемнення можна буде лише на півночі Австралії.

Як повідомляє РІА «Новости», нинішнє затемнення почнеться о 19.37 за Гринвічем 13 листопада (21.37 за київським часом), коли Землі торкнеться півтінь Місяця.

Приблизно за годину, о 20.35 за Гринвічем, почнеться повна фаза - місячна тінь почне свій шлях з північного узбережжя Австралії, з точки приблизно за 150 кілометрів на захід від міста Дарвін. Потім тінь перетне затоку Карпентарія, і знову повернеться на сушу в Квінсленді. Найбільшим містом на шляху місячної тіні, "столицею затемнення", буде Кернс на західному узбережжі Австралії, де проживають близько 150 тисяч осіб.

За даними місцевої газети Cairns Post, спостерігати за затемненням до міста прибудуть близько 80 тисяч учених і туристів. Повна фаза затемнення в Кернсі триватиме не більш як дві хвилини - з 20.38 до 20.40 за Гринвічем. Потім пляма місячної тіні проходитиме пустинними районами Тихого океану, де побачити затемнення можна буде лише з корабля або з літака. Максимальної фази затемнення досягне о 22.11 за Гринвічем, у точці на півдні Тихого океану, де його тривалість становитиме 4 хвилини 2 секунди. Місячна тінь покине Землю о 23.48 за Гринвічем. Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць опиняється точно між Сонцем і Землею. Оскільки видимі діаметри Сонця і Місяця дуже близькі, Місяць може повністю закрити диск денного світила, і на небі з`являється чорне коло в обрамленні сяючої корони – зовнішньої області атмосфери Сонця, що світиться, і яку не видно у звичайних умовах.