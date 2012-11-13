Погода на завтра

У середу, 14 листопада, по Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі в південній частині, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на крайньому півдні країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, в західних областях місцями - 3-1° морозу, вдень - 3-8° тепла, на Закарпатті - до 11°; в Криму вночі - 4-9° тепла, вдень - 7-12°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 5-7°.