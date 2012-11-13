Сьогодні - Міжнародний день сліпих

Міжнародний день сліпих - всесвітня дата, покликана привернути увагу людей до тих, хто назавжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації. Цей день відзначається щорічно 13 листопада.

У 1784 році в Парижі, без допомоги уряду і недержавних благодійних товариств, виключно на свої особисті кошти і в своєму власному будинку відкрив першу в світі школу для сліпих дітей під назвою «Майстерня трудящих сліпих» відомий педагог Валентин Гаюї (Valentin Hauy).

Першим учнем майстерні став підібраний на церковній паперті хлопчик Франсуа де Лезюер. Потім в школу поступили ще одинадцять безпритульних однолітків Франсуа. До цієї події світ ще не знав навчальних закладів для сліпих. Гаюї використовував свій метод навчання сліпих, за допомогою придуманого ним шрифту для сліпих - «унціала».

Незважаючи на великі фінансові труднощі, Гаюї зумів створити при школі друкарню і видав у ній декілька книг для сліпих надрукованих «унціалом» рельєфно-лінійним шрифтом. Це були перші на Землі книги для сліпих. По цих книгах незрячі люди навчалися аж до появи шеститочковими шрифту Брайля.

Всесвітня організація охорони здоров`я, бажаючи увічнити пам`ять про Валентина Гаюї, прийняла рішення відзначати «Міжнародний день сліпих» в його день народження - 13 листопада.

Зараз у світі більше 161 млн людей, які страждають від порушення зору, з них 124 млн - повністю сліпі.

До 2020 року, вважають експерти ВООЗ, кількість сліпих може подвоїтися.