Держслужба з ліків проведе позапланові перевірки аптек

Після виявлення великих партій фальсифікованих ліків у Львові Державна служба України з лікарських засобів проведе позапланові перевірки аптечних мереж.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів Інна Демченко.

Вона поінформувала, що 7 листопада у Львові, на неліцензійному складі були виявлені фальсифіковані ліки, які реалізовувалися в аптеках Львівської області, а також по всій Західній Україні.

«Було виявлено близько 3 тонн майже 90 найменувань лікарських засобів. Препарати були відправлені на держконтроль. По 16 найменуваннях підтверджено факт умисної підробки. В основному, це найбільш рекламовані ліки, зокрема, «Доларен», дитячий «Анаферон», дитячий «Нокспрей», «Но-шпа», «Фестал», - зазначила І.Демченко.

Вона підкреслила, що у зв`язку з цим дано доручення територіальним службам перевірити наявність фальсифікатів в аптечних мережах.

Як зазначила І.Демченко, Держслужба з ліків діє виключно у рамках закону.

«За нормами закону, ми повинні за десять днів попередити аптеку про перевірку якості ліків. Це попередження дає можливість недобросовісним суб`єктам фальсифіковану неякісну продукцію прибрати з прилавка. Ми відпрацювали проект закону, відповідно до якого ми отримаємо право не попереджати за 10 днів аптеки про перевірку якості. Дуже сподіваємося, що такий проект буде ухвалений», - сказала І.Демченко.

