Пішов з життя найстаріший українець, який прожив 112 років

У селі Поморяни Золочівського району Львівщини, вчора, 12 листопада, поховали найстарішого українця Петра Лизана, який прожив 112 років.

Як повідомив кореспонденту УНІАН селищний голова Поморян Петро Жовтанський, П.Лизан народився 12 травня 1900 року на хуторі Загора на Золочівщині. Пережив дві війни і служив у Китаї. У повоєнний час працював у колгоспі трактористом. На здоров’я ніколи не скаржився і до лікарів не звертався. Переніс дві операції, які йому зробили вже у поважному віці. У сторожила було четверо дітей, 10 онуків, 25 правнуків, 3 праправнуків.

П.Лизан останні роки жив у доньки у Зборівському районі Тернопільщини. Звідти його і привезли до Поморян поховати на місцевому кладовищі де похована його дружина.

„На кладовищі зібралося багато людей провести Петра Лизана, його ж тут всі знали і поважали, тут живуть його родичі, були люди із сусідніх сіл і представники від влади”, - розповів селищний голова.