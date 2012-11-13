Януковича просять ветувати закон про демографічний реєстр

Інтернет Асоціація України (ІНАУ) звернулася до Президента України Віктора Януковича із закликом ветувати і відправити на доопрацювання ухвалений 2 жовтня 2012 року Верховною Радою України Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус» як такий, що прямо суперечить Конституції України, міжнародним нормам і стандартам у сфері захисту приватного життя, також узятим на себе зобов`язанням України перед європейським співтовариством.

Про це йдеться в направленому на адресу Президента України відкритому листі ІНАУ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку авторів листа, цей закон грубо порушує основні права і свободи людини. Зокрема, в листі наголошується, що законом передбачено створення єдиного державного демографічного реєстру, до якого «вноситься надто широкий перелік конфіденційної інформації про людину», водночас закон не визначає мети збирання персональних даних і «не містить жодного обгрунтування, на захист яких саме інтересів національної безпеки, економічного добробуту і прав людини спрямоване це нововведення».

На думку ІНАУ, закон фактично впроваджує збираня, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, що прямо заборонено статтею 32 Конституції України.

«Набуття чинності цим законом неминуче приведе до посилення впливу держави на приватне життя людини», - йдеться в листі.

Також в ІНАУ вважають, що побудова системи, коли в одній базі даних концентрується надлишкова кількість інформації про людину, становить реальну загрозу основним правам і свободам людини, порушує принцип «адекватності, відповідності та ненадмірності щодо цілей обробки персональних даних, передбачений статтею 5 Конвенції Ради Європи про захист особи у зв`язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Крім того, обробка інформації про людину, що здійснюється не з конкретно певною метою, а для різних цілей (використання різними відомствами), в одній базі або у одного розпорядника створює широкі можливості для зловживань такою інформацією.

«Це загрожує створенням держави з ознаками тоталітарного режиму, оскільки веде до тотального контролю над особою з боку держави», - підкреслюють автори листа.

Крім того, законом передбачено надлишковий перелік документів (понад 16), що засвідчують особу, із застосуванням безконтактного електронного носія інформації, впровадження біометричних внутрішніх паспортів.

В ІНАУ також зазначають, що хоч автори законопроекту і стверджують, що на його реалізацію не будуть потрібні кошти з держбюджету, проте вони не враховують той величезний фінансовий тягар, який його реалізація покладає на населення країни, зокрема, лише внутрішній паспорт потрібно буде міняти кожних 10 років. При цьому в Україні не створено належної інфраструктури використання біометричних документів, передбачених законом як обов`язкових, зокрема, відсутні пристрої для зчитування відповідної інформації. Таким чином, зазначають в ІНАУ, створення такої інфраструктури «приведе до надзвичайно великих фінансових затрат держави».

Автори листа нагадують, що наявність біометричного паспорта є вимогою ОБСЄ, а саме: всі країни, що входять до цієї організації, до 2015 року мають перейти на біометричні паспорти. І якщо Україна і ЄС досягнуть угоди про безвізовий в`їзд, то лише власники біометричних паспортів зможуть безвізово пересуватися територією Євросоюзу. Втім, ця вимога стосується лише закордонних паспортів, а внутрішніх документів це ніяк не стосується. Проте вищезгаданий законопроект зобов`язує кожного громадянина нашої країни від народження і до самої смерті мати внутрішній біометричний паспорт, який міститиме повну базу даних про його власника, що порушує Конституцію України відносно прав людини, норми Європейської конвенції та ряд інших законодавчих актів.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІНАУ) – професійне об`єднання учасників ринку телекомунікацій та ін., об`єднує більш як 130 підприємств. Діяльність ІНАУ спрямована на практичну реалізацію проектів, що сприятимуть розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет, захист інтересів своїх членів, проведення експертної аналітичної роботи з аналізу, розробки і коригування законодавчої та нормативної бази України тощо.