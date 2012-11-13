Чи буде повне фінансування лікування хворих на ВІЛ, ТБ та гепатити?

Президент України Віктор Янукович наполягає на необхідності повного фінансування програм лікування хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатити, а також профілактики інфекційних захворювань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«З метою запобігання поширенню епідемій інфекційних захворювань та забезпечення доступної медичної допомоги громадянам, усі хворі повинні отримувати допомогу вчасно. Влада має вжити заходів, щоб не допустити переривання процесу лікування, економити на цьому не можна», - наголосив глава держави.

В.Янукович зазначив, що зусилля держави мають бути сфокусовані на реалізації ключових реформ, у тому числі - медичної, важливим завданням якої є не лише лікування, а й профілактика та вчасне виявлення захворювань.